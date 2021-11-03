أستاذ تخطيط عمراني : العمل بالوزارات في العاصمة الإدارية سيتم بشكل رقمي..فيديو

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن التجارب السابقة التي تمت بالعاصمة الإدارية، كان يتم العمل على وجود أماكن للوزارات والحكومة بدلا من المكان التقليدي بوسط البلد بالقاهرة.

وأضاف رأفت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن نقل المصالح الحكومية والوزارات خارج القاهرة ليس قرارا سهلا، مشيرا إلى أن الإدارة كانت تتم بطرق روتينية وأرشيفية.

وتابع أن الانتقال للعاصمة الإدارية يواكب التطورات التي تطمح إليها الدولة، مؤكدا ان العمل سيتم بشكل رقمي وسيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة.

الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ووجه الرئيس الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.