دا شكل ميمي.. صلاح عبد الله يكشف كواليس أول قصة حب: نسيت اسمي



كشف الفنان "صلاح عبد الله"، عن قصة حبه الأولى، قائلا:" كنت في ثانوي وشوفت بنت وحبيتها"، متابعا:" كنت بمشي وراها لفترة ساكت".

وأضاف "صلاح عبد الله"خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الإعلامي “أمير كرارة”، :" كنت بحبها في صمت لفترة وبعدين قررت أني اعترفلها".

وأشار:" كنا قاعدين وبكلمها وحسيت أنها مش مركزة، وفجأة نادتني بـ اسم دلع لشخص آخر"، متابعا:" قالت لي يا ميمي..ميمي مين".

وأكمل: "بعد ما رفضتني كتبت قصيدة تعبر عن مأساتي".



وحل الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان الكوميدى سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، ضيوفًا في برنامج "سهرانين".

في جانب آخر انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير مشاهده فى مسلسل "بيمبو" الذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز سينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.