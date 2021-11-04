سليمان عيد: أعدت مشهدا صامتا 17 مرة.. تفاصيل

كشف الفنان سليمان عيد، عن أول مشهد قام به، قائلا:" كنت أول مرة أمثل ومكنتش نايم"، متابعا: المشهد كان صامت وفي المشهد كنت شايل 16 كأسا".

وأضاف "سليمان عيد" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الإعلامي “أمير كرارة”، :" مرة وقعت الكاسات على هدومي ومرة وقعت بسبب السجادة"..متابعا:" عملت المشهد 17 مرة وهو كان صامت أساسا".





وحل الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان الكوميدى سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، ضيوفًا في برنامج "سهرانين".

في جانب آخر انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير مشاهده فى مسلسل "بيمبو" الذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز سينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.