الذهب يرتفع بعد قرار الفيدرالي بتقليص التحفيز دون رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس 4 نوفمبر، بعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، الأربعاء، عقب إعلان الفيدرالي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وقال الفيدرالي الأمريكي في تحرك متوقع على نطاق واسع، إنه سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022.

وأضاف أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة، متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، ومنتظرا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:47 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر أمس، وارتفعت العقود الآجلة 0.7% إلى 1775.60 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.62 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1.6% إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4% إلى 2048.28 دولار.