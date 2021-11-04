مصطفى بكري: النائب محمد أبو العينين ينعى اللواء حسن الألفي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الراحل اللواء حسن الألفي واجه الإرهاب بكل جسارة وقوة، مؤكدا أنه كان يسعى إلى تجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا الرمز والقيمة سيتذكر المصريون مواقفه البطولية ودور مباحث أمن الدولة محاربة الإرهاب بأوقات صعبة.

خالص التعازي

وتابع مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وأسرة القناة تتقدم بخالص التعازي في وفاة اللواء حسن الألفي وألهم ذويه وأسرته الصبر والسلوان.

توفى اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق عن عمر ناهز 86 سنة.