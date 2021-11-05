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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مروة عبدالمنعم عن "سنو وايت": الناس قالولي مجنونة رايحة مسرح طفل تضيعي نفسك

مروة عبدالمنعم
مروة عبدالمنعم

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنها كانت تحلم طوال حياتها بتأدية دور الشخصية الكارتونية "سنو وايت"، وكلما قدمت الفكرة كانت تُرفض، حتى قررت تقديمها في المسرح القومي للطفل: "كل الناس قالولي مجنونة انتي رايحة مسرح طفل تضيعي نفسك، قولتلهم أنا عندي فكرة وهعرف أعملها إزاي".

وأضافت مروةعبدالمنعم خلال لقاء المذاع على قناة "تن"، أن رد فعل الأطفال المصريين عندما رأوا شخصية "سنو وايت"، وهي تتحدث العربية بشكل حي، كان شعور غريب؛ لأنهم يفتقدون هذا الإحساس، كاشفة "عرفت بتيجي شوية مسرحيات من برا بمبالغ غالية جدا، وبروح أحضرها بلاقيهم عادي جدا، احنا نعمل أحسن من كده بكتير، وبأسعار حلوة، لية عندنا عقدة الخواجة".

وعبرت مروة عبدالمنعم، عن سعادتها برد فعل الجمهور حول عرضها المسرحي "رابونزل"، مكررة "الحمد لله الردود كلها جميلة والناس فرحانة جدًا، والأطفال تشعر بسعادة كبيرة والحمد لله العرض عاجبهم جدا".

وأكدت مروة عبدالمنعم أن ضيق الوقت كان من أهم الصعوبات، لأننا جهزنا للعرض المسرحي خلال شهرين، رغم أن تفاصيل العرض تحتاج إلى مدة أكثر من شهرين، بالاضافة إلى أن معظم البروفات لم تكن على مسرح، فكان اختلاف المساحات مشكلة بالنسبة لنا.

وأوضحت مروة عبدالمنعم أن سيتم وضع خطة لعرض مسرحية رابونزل على مسارح أخرى، لكي نعمل على تقريب المسافات من الجمهور الذي يشكو من بُعد المسافات.

مروة عبدالمنعم عرض مسرحى المسرح القومي القومي للطفل المصريين سنو وايت

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