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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة ٥٠٠ فنان .. انطلاق «إكسبو دبي للفنون»

صدى البلد

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات اليوم «إكسبو دبي للفنون»، بمشاركة أكثر من 500 فنان من 170 دولة كحدث تاريخي مميز يضم عدداً كبيراً من الفنانين على مدار ثلاثة أيام، ويجمع الفن والثقافات معاً ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها مبادرات الدولة في مجال الفنون تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بحضور "ألفا مارجاريتا" وزيرة الثقافة ألبانيا، وعوض محمد مجرن رئيس لجنة مهرجان الرحالة، وجمع غفير من الفنانين.

روح التعاون

 

وقد ذكر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وقال إن المعرض يتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة فنانين من محتلف دول العالم ما يدل على ثقة الفنانين ورغبتهم القوية في المشاركة في أي حدث في الإمارات نظراً لحفاوة الترحيب وتوفر جميع وسائل الدعم، والمعرض يعتبر نقلة ثقافية في الإمارات التي تجمع مختلف الفنون، وهو نموذج مصغر لمجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن واستقرار وأمان انطلاقاً من رؤية الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن يعيش أفراد المجتمع على اختلاف أجناسهم في سلام وأمان واحترام الجميع ونبذ العنف والتطرف.

وتعد المشاركة في «إكسيو دبي للفنون» هذا العام مشاركة قياسية شملت أكثر من 500 فنان من أكثر من 170 دولة، وتضمن حفل الافتتاح تقديم أعمال فنية بصرية ومرئية تلاها عروض متنوعة من خمس قارات، إضافة إلى «المحادثات الفنية» و«العروض الفنية»، ويتم إقامة هذا الحدث التاريخي كمبادرة من دولة الإمارات لفناني العالم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، لعرض الإبداعات الفنية الرفيعة وتعزيز روح التعاون المشترك لبناء الجسور بين الأمم والشعوب، فضلاً عن تنظيم محادثات حول الفنون يشارك بها شخصيات فنية مشهورة.

تقليص المسافات

 

وعلى صعيد آخر، يستضيف «حي الفهيدى التاريخي» بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية» اليوم «معرض جمعية ألوان السلام»، وهي جمعية غير ربحية تروج لفنون الأطفال على الصعيد الدولي بهدف تقليص المسافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة عبر إطلاق رسائل السلام والتسامح والوحدة، حيث يشارك في هذا المعرض أطفال من دولة الإمارات برسوماتهم التي تدعو إلى السلام.

وسيقوم أنطونيو جانيلي رئيس جمعية «ألوان من أجل السلام»، بالمشاركة مع برنارد ديكا المستشار لدى الحديقة الوطنية للسلام في سانتانا دي ستازيما ومستشار الابتكار وسياسات الشباب في منطقة توسكان بإيطاليا، بالإضافة إلى رئيس «حركة السلام» بإيطاليا ألفريدو دي جوانون، بالمصادقة على تسليم شعلة السلام لأنجيلو بالديني، رئيس فريق ركوب الدراجات «MG K VIS»، حيث يتحرك المشاركون على دراجاتهم من فندق الميدان إلى منطقة الفهيدي للتوعية بمبادرة «ألوان من أجل السلام»، يلي ذلك العرض الفني «رموز السلام والحب» للفنان السوري المعروف بديع جحجاح. 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إكسبو دبي للفنون اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مهرجان الرحالة الامارات

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