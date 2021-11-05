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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها مع عربية الترمس

صدى البلد

احتفت الفنانة هيفاء وهبي بمداخلتها ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها مع عربية ترمس اثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد.

وكتبت هيفاء خلال ستوري على صفحتها الرسمية بإنستجرام": المكالمة كانت علشان عربية الترمس وانا نسيت الكلام لما سمعت السؤال".


تحدثت الفنانة هيفاء وهبي خلال مداخلتها مع الإعلامي شريف عامر عن صورها أمام عربة الترمس في محافظة بورسعيد.

وقالت: "حاجة طلعت طبيعية، وحسيت العربة من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيها، ولم اكن اعلم انها ستكون تريند ".

وأضافت: "حبيت بورسعيد بعد الحفلة وحبيت اتعرف عليها واتمشى فيها، عجبتبي عربة الترمس واهتمام الراجل بيها والترمس حلو جدا.. صاحب العربة قال مش هيبيع من الترمس تاني بعد ما أكلت منه".

هيفاء وهبي: لم أتردد لحظة في قبول إحياء الحفل في بورسعيد

وأشارت هيفاء، إلى أنّها لم تتردد لحظة في قبول إحياء الحفل في بورسعيد، وقالت: "شوفت هناك كل حاجة حلوة.. شوفت حب جديد.. حسيت إني أول مرة أتحب".

 

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي شريف عامر الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر عربية ترمس

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