لاعب يد الزمالك محمد بسيوني يخضع لجراحة عاجلة

خضع محمد بسيوني "موي " لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لجراحة عاجلة منذ قليل .

حيث شعر اللاعب منذ الصباح ببعض الالام في المعدة ، ثم اشتد الألم ليتوجه إلى المستشفي لاجراء بعض الفحوصات .

وحرص زميله محمد علاء (لوكا) زميله بالفريق الأول لكرة اليد علي اصطحابه للمستشفي لاجراء الفحوصات الطبية والتي اثبتت انه يعاني من التهاب حاد في الزائدة .



مما أدى إلى دخول اللاعب فور تاكيد الحالة الصحية إلى غرفة الجراحة واستئصال الزائدة ، تحت اشراف طبيب الفريق دكتور عمرو علي بالمستشفي الجوي التخصصي بمنطقة التجمع الخامس .