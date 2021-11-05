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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب يد الزمالك محمد بسيوني يخضع لجراحة عاجلة

صدى البلد

خضع محمد بسيوني "موي " لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لجراحة عاجلة منذ قليل .

حيث  شعر اللاعب منذ الصباح ببعض  الالام في المعدة ، ثم اشتد الألم ليتوجه إلى المستشفي لاجراء بعض الفحوصات .

وحرص  زميله محمد علاء  (لوكا) زميله بالفريق الأول لكرة اليد علي اصطحابه للمستشفي لاجراء الفحوصات الطبية والتي اثبتت انه يعاني من التهاب حاد في الزائدة .


مما أدى إلى دخول اللاعب فور تاكيد الحالة الصحية إلى غرفة الجراحة واستئصال الزائدة ،  تحت اشراف طبيب الفريق دكتور عمرو علي بالمستشفي الجوي التخصصي بمنطقة التجمع الخامس .

الزمالك كرة اليد التجمع الخامس الفريق الأول نادي الزمالك

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