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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تشكر الكويت على اعفاء أصحاب الـ 60 عاما من هذه الرسوم

أرشيفية
أرشيفية

أعرب سفير فلسطين لدى دولة الكويت، رامي طهبوب، اليوم الجمعة، عن شكره وتقديره لقرار الحكومة الكويتية القاضي بإعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من رسوم الـ(60) عاما لتجديد الإقامة.

وقال طهبوب في بيان صحفي تلقته صحيفة “القبس” الكويتية: “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الكويت الشقيقة، أتقدم بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وإلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر والى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي”.

وأضاف أن “هذا الإعفاء وهذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليسا بجديدين على كويت الإنسانية.. كويت الخير والعطاء”.

وتابع “إن المكرمة مدماك آخر في صرح العلاقات الكويتية الفلسطينية التاريخية والمميزة كما أنها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد مستمر لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وأن فلسطين ستبقى البوصلة وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف".

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