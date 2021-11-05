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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من شوارع لندن.. مريم أوزرلي بإطلالة شتوية عصرية على إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

خضعت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، لجلسة تصوير جديدة لها من لندن، وقامت بنشرها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة شتوية عصرية وناعمة .
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي


وظهرت مريم أوزرلي ، مرتدية بنطال من الجبردين باللون البيج، واختارت توب باللون الأبيض وبتصميم مميز من الرقبة، وعليه بلوفر باللون الأصفر وبأكمام طويلة، مع بوت طويل باللون الأسود من الشمواه  ؛ وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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وتركت مريم أوزرلي، برفع خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.


وأبرزت مريم أوزرلي ، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واختارت اللون الروز الناعم الفاتح للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ترابية لتبرز  جمال ملامحها.
 

مريم أوزرلي


ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارت ؛ حيث أختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي واساعة يد بنفس اللون، مع نظارة شمسية عصرية  باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية

 

ولدت مريم أوزرلي  في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية

 

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

 

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".

 

تهوى الكركبة

 

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

 

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

 

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