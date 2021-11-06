رغم تعرضه للسكتة الدماغية .. حكاية بطل مصري يشارك في عمليات الإنقاذ

عرض الإعلامي عمرو الليثي حكاية بطل يدعى ولى الدين سعودي عمره 38 عاما أصيب بـ سكتة دماغية فى عام 2019 أدت لجلطة دماغية وأصبته بشلل نصفى.

وقال عمرو الليثي خلال حلقته ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن حالة ولى الدين سعودي بعد اصابته بشلل نصفى عجزت يده وقدمه اليسرى عن الحركة نهائيا ورغم كل ذلك لم يستسلم واستمر فى التطوع فى عمليات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر .



وأضاف ولى الدين سعودي ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة ، أنه بدأ العمل التطوعى فى مرحلة الثانوية العامة ولكنه أصيب فى عمر 35 عام بالسكتة الدماغية أصابته بالشلل النصفى ولكنه لم ييأس واستكمل رحلته التطوعية .



وأشار ولى الدين سعودى ، إلى أن حالته الصحية حاليا " العرج " بالإضافة لعجز يده وقدمه اليسرى عن الحركة نهائيا ، موضحا ان اعماله التطوعية تشمل عمليات الإغاثة بالهلال الأحمر سواء من عمليات غرق ، ضحايا سيول ، عمليات إغاثة فى مستوى انحاء الجمهورية .