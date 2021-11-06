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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس فرد أطلق الرصاص في الهواء لإرهاب آخر بالتبين

اطلاق نار
اطلاق نار

قررت جهات التحقيق، حبس فرد أمن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإطلاق عيار ناري فى الهواء إثر مشاجرة مع آخر بالتبين.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

وكشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة إطلاق أحد الأشخاص عيارا ناريا فى الهواء إثر مشاجرة مع آخر بالتبين ، وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

 

بالانتقال والفحص تبين ان المشاجرة وقعت بين فرد أمن بإحدى الشركات وآخر، كما تبين وجود مزاد علني بشأن هدم بعض المنشآت بالشركة محل عمل الطرف الأول، وفي أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية الدخول لمقر الشركة، تطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها الطرف الثاني عيارا ناريا فى الهواء من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته دون حدوث إصابات.

 

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الثاني وبحوزته طبنجة "المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبداخلها عدد من الطلقات".

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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