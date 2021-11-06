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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدعو موريتانيا إلى الانضمام إلى إعلان "كوب 26"

علم موريتانيا
علم موريتانيا

دعت المملكة المتحدة موريتانيا إلى الانضمام إلى إعلان قمة المناخ "كوب 26" حول الغابات واستخدام الأراضي، خصوصا بعد انضمامها لمبادرات حول الفحم والطاقة النظيفية.


وأشار بيان صادر عن وزارة البيئة الموريتانية أن الدعوة جاءت خلال لقاء عمل بين وزيرة البيئة والتنمية الموريتانية مريم بكاي، وسفيرة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جانيت روكان، في شأن قمة المناخ (كوب 26).


وكان قادة العالم قد أعلنوا الثلاثاء الماضي في مؤتمر المناخ التزامهم بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 لحماية المناخ.


وتعهدت 12 دولة بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية، لاستعادة الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.

المملكة المتحدة موريتانيا موريتانيا وزارة البيئة الموريتانية وزارة البيئة وزيرة البيئة والتنمية الموريتانية مريم بكاي

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