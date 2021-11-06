وسط حشود من الجماهير.. رانيا يحيى عازفة الفلوت المصرية تشارك بمهرجان بابل الدولى بالعراق

شاركت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت المصرية فى مهرجان بابل الدولي بدولة العراق الشقيقة ،وذلك بعد أن وجهت لها دعوة لتقديم فقرة فنية للعزف على آلة الفلوت بمصاحبة بعض الموسيقيين العراقيين.

وظهرت رانيا على المسرح البابلى فى اليوم الثالث للمهرجان وسط حشود من الجماهير وصل عددهم إلى عشرين ألف متفرج، وقدمت مجموعة من الألحان الشرقية الجميلة المعروفة للجمهور العربى منها الحلوة دى ،والبخيل وأنا للفنان عمر خيرت ،لونجا رياض ،والتوبة ،ألف ليلة وليلة ،كلمة حلوة .

كما أرسلت رسالة حب لبلدها ومعشوقتها مصر الحبيبة وأعلنت اعتزازها بمصريتها للجمهور العراقى الذى صفق مهللاً ومرحباً بالفنانة رانيا يحيى وأيضاً معلناً عن حبه لمصر أم الدنيا ،وكانت رسالة الحب بكلماتها الرقيقة لبلدها ثم معزوفة حبيبتى يا مصر والتى شاركها الجمهور بالغناء.

وتمثل مشاركة فراشة الفلوت رانيا يحيى من خلال فقرتها بالعزف فى المهرجان الفقرة الفنية الوحيدة للعزف المنفرد وسط الدول المشاركة والتى بلغ عددها ثمانية وخمسين دولة.

وفى اليوم الخامس والأخير للمهرجان كرمت إدارته الفنانة وقدمت لها درع المهرجان وسط استقبال حافل وحاشد من الجمهور العراقى المحب والمتذوق للفنون ،ووجهت رانيا يحيى الشكر لدولة العراق وشعبها الكريم المضياف ،كما توجهت بالشكر الجزيل لإدارة المهرجان وأيضاً لوزير الثقافة العراقى ومحافظ بابل ،كذلك قدمت الشكر للجيش والشرطة العراقية الذين اصطحبوا ضيوف المهرجان منذ اللحظات الأولى للوصول وحتى انتهاء الفعاليات والعودة فى أمان واستقرار.

عبرت رانيا عن سعادتها البالغة فى المشاركة فى هذا المهرجان الذى واصل فعالياته بعد انقطاع دام أكثر من ثمانية عشر عاماً وسط مظاهرة حب من الجمهور العراقى وخاصة الجمهور البابلى المتعطش للفنون والذى حرص على حضور جميع الفعاليات وتفاعل مع الفنانين المشاركين طيلة أيام المهرجان. ووصفت رانيا الجمهور البابلى بأنه أجمل جمهور وأسعدها كثيراً تفاعله مع الفقرة التى قدمتها فى المهرجان وخصوصاً أنها فقرة مختلفة الطابع حيث جاء تفاعلهم مع آلة غربية من آلات الأوركسترا غير معتاد السماع لها فى مجتمعاتنا العربية.



يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى هى عازفة فلوت بدار الأوبرا المصرية ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضوة بالمجلس القومى للمرأة وجاء تمثيلها المشرف للدولة المصرية بمثابة تكريم للفن المصرى وللمرأة المصرية المبدعة.