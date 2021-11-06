النقل الدولي: إضافة باقة وكلاء الشحن بمنصة كارجو إكس وانفراجة في أزمة وكلاء الشحن

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه في بيان لها صادر اليوم، أنها تلقت إخطارا من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية بإضافة باقة مخصصة لوكلاء الشحن بواقع 15 دولار للتحقق من التسجيل المسبق بمنصة كارجو إكس العالمية.

وأشارت الشعبة في بيانها، أنها تتعاون مع وزارة المالية في العديد من الملفات وتتعاون في ملفات أخري مع مصلحة الجمارك وكافة الهيئات الحكومية بهدف دعم قطاع النقل الدولي واللوجستيات بمصر و تعزيز أوجه التعاون لدعم الاقتصاد الوطني .

وأوضحت الشعبة في بيانها، أنه بذلك تكون المشكلة الخاصة بشكاوى وكلاء الشحن من ارتفاع قيمة تسجيل البوالص الـBack to Back قد تم حسمها، فيما توجهت الشعبة لرئيس مصلحة الجمارك الدكتور الشحات الغتوري والدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية وقيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة mts بالشكر على ما قاموا به من مجهودات لحل تلك الشكوي .

و أضافت الشعبة بأن المجلس ولجان تواصل الاتصال بكافة الأعضاء للاستماع إلى التحديات الخاصة بموضوع التسجيل المسبق للشحنات ومحاولة حل أي تحدي أول بأول.