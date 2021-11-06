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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية تكشف الدور الفعال لبمادرة "صوتك مسموع"| فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن أول ما تلقي عليه الضوء فى مبادرة "صوتك مسموع" هو إزالة القمامة، كاشفا أن جميع الشكاوى المقدمة للقمامة خلال شهر أكتوبر الماضى 1163 شكوى، مما يعادل 60%، حتى أن وصلت الشهر الماضى إلى 54%.   
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أن مخالفات البناء تصل 4.4%، والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 2.5%، كما أن مكافحة الفساد 0.3%، مكملا أن اليوم هو الاحتفال بمرور 3 سنوات على تلك المبادرة، التى ساهمت في تقليل رسائل الشكوى من 391 ألف رسالة منهم 74 ألف شكوى، وتم الانتهاء من حلول 72 ألف شكوى.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن المتابعين لهذه الصفحة يزيدون 66 ألف متابع، كاشفا أيضا عن رقم الواتس اب الذى يتسقبل عليه فريق عمل صوتك مسموع جميع الشكاوى هو" 01150606783"، التى تلقت 8397 رسالة تضمنت 1618 شكوى، وقد تم الانتهاء من حل 1280 شكوى منها.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية  أن الخدمات الحياتية التي يحتاج إليها المواطن نسعى لتقديمها له، مشيرا الى  أن هناك متخصصين في خمس قطاعات رئيسية بالدولة يعملون على تلبية خدمات المواطنين إضافة لشكاوى مبادرة "حياة كريمة". 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية  أن  الرد على الشكاوى بكافة أنواعها بشكل سريع وفي ساعات، موضحا أن التعامل مع الشكاوى وفقا لمنظومة عمل واضحة بكافة عالية، و تعمل بكافة المحافظات، متابعا أن عدد شكاوى محافظة القاهرة تصدرت المشهد في عدد الشكاوى، وتاليها محافظة الجيزة، وبعدها محافظة الإسكندرية، وآخر محافظة هى المنوفية.
    

التنمية المحلية التعدي على الاراضي الزراعية حياة كريمة مكافحة الفساد صوتك مسموع شكوى

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