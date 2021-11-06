العثور على أطنان من الأغذية الفاسدة قبل طرحها بالأسواق في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية المختلفة وجرائم الغش التجاري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 7896 عبوة "تونة، شيكولاتة"- 5 طن "دقيق ، أرز " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط المسئول عن أحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصـدر .

وبالفحص تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشـاً بـذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعٌثر بداخل المطعم على 2,77 كيلو جرام "دواجن ومقطعات لحوم" و 1007 طائر "حمام" جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

