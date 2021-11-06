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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يؤكد تطابق توجهات دولته مع الجانب الإيطالي

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن هناك تطابقا كبيرا في التوجه الاقتصادي مع الجانب الإيطالي وكذا في الملف الليبي.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايطالي: “إيطاليا معروفة باقتصاد متكون من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وهذا ما نريده في الجزائر".

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وقال تبون، إن “الجزائر متفائلة بعد اجتماع اللجنة العليا للبلدين للخروج بنتائج إيجابية وميدانية حقيقية لتعزيز الصناعة الجزائرية”.

وأشار إلى أن، الجزائر سبق لها وأن أوفدت إلى إيطاليا الوزيرين المنتدبين المكلفين بالصناعة الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأضاف “لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة من زمان واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء وبالتقريب البلد الوحيد الذي وقف مع الجزائر هي إيطاليا”.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إيطاليا اجتماع اللجنة العليا رئيس الجزائر

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