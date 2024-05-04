ارتفاع الإشغالات السياحية بشرم الشيخ إلى 70٪ ودهب كاملة العدد

ارتفعت الإشغالات السياحية بالمدن السياحية بجنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ بسبب إقبال أعداد كبيرة من السياح المصريين والعرب والأجانب لقضاء عطلة أعياد الربيع وشم النسيم بالمنتجعات السياحية بدهب وشرم الشيخ حيث وصلت الإشغالات السياحية بشرم الشيخ إلي 70٪ وفي دهب إلي 100٪ بسبب الإقبال الكبير علي دهب التي تفوقت علي شرم الشيخ .



وقال بيتر ناثان رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الإشغالات السياحية ارتفعت في شرم الشيخ بنحو ٢٩ % في اعياد الربيع مشيرا إلي إن الارتفاع ليس كبير بسبب الامتحانات في المدارس والتي سوف تبدا عقب الإجازة وأوضح ناثان إن الإشغالات كانت أكبر بدهب نتيجة اقبال المصريين عليها وخاصة الشباب.



وكانت استعدت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات في أعياد الربيع وتم تجهيز برامج سياحية للسياح وحفلات ترفيهية ورحلات سياحية في السفاري ورحلات أخرى بحرية.



وأضاف أحمد العسكري مرشد سياحي في مدينة دهب أن الإشغالات السياحية بلغت 100٪ والفنادق والمخيمات جميعها كاملة العدد.



وقد استعدت محافظة جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال السياح في جميع مدن جنوب سيناء وقامت مديرية التموين والصحة بحملات علي الأسواق والمحلات والمطاعم لمراقبة جودة الأغذية والمشروبات.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ تجدد من نفسها باستمرار، من خلال وضع خطط جديدة للبرامج والعروض الترفيهية التي تقدم للسائحين، بحيث تتناسب هذه العروض مع المناسبات البارزة لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج لها تأثير كبير على تنشيط السياحة بالمدينة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جميع المنتجعات أن تظهر في ابهي صورة لها مشيرا إلي إن شرم الشيخ نالت إعجاب السائحين من مختلف الجنسيات .

وأكد أن المحافظة تحرص على تشجيع جميع الأفكار التي تسهم في تنشيط السياحة، لذا يجري دعم المنظومة الأمنية، ومنظومة النظافة بالمنتجعات السياحية، وتزين المزارات السياحية العامة مثل الميادين والساحات.

ومن جانبه قال الخبير السياحي ماجد توفيق، مدير عام مجموعة أحد فنادق شرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تحرص على مواكبة المناسبات الاجتماعية والأعياد المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين، وذلك من خلال التطوير في العروض التي تقدم وتطويعها بحيث تتناسب مع المناسبة الاجتماعية، خاصة إذا كانت المناسبة تخص شريحة كبيرة من المواطنين حول العالم، لذا حرصت المنتجعات السياحية خلال هذا الشهر على تعديل وتطوير بعض الفقرات التي اعتادت على تقديمها لتتناسب وتتواكب مع الأعياد ، وقوبلت هذه الأفكار باستحسان جميع السائحين المترددين على المدينة.

وأضاف أحمد مجدي طلاله ، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد إقبالًا سياحيا كبيرا خلال الفترة الحالية ، خاصة من السياحة الداخلية، ثم العربية والأجنبية من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن الأجواء السعيدة التي حرصت المنتجعات على نشرها هذا العام، نالت إعجاب السائحين المصريين والعرب، بل وحرص عدد كبير من السائحين الأجانب على أخذ الصور التذكارية ونشرها علي صفحات التواصل الإجتماعي.