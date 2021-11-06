عمرو الدردير: الزمالك فاز 3 - 2 في شوط القمة الثاني.. فيديو

لا إقالة لـ كارتيرون..

قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، تعليقا على لقاء القمة، إن نتيجة لقاء القمة ليست ثقيلة وهي مباراة في كرة القدم وكانت مباراة هجومية من الفريقين .

وأضاف عمرو الدردير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لقاء القمة شهد 8 أهداف وكان لقاء مباراة هامة ئي ".

وتابع عمرو الدردير:" الحظ لعب مع النادي الأهلي بشكل كبير والهدف الأول للنادي الأهلي حظ"، مضيفا:" الزمالك بدأ المباراة بتفوق واضح في اول 10 دقائق ".

وأكمل عمرو الدردير :" موسيماني تفوق على كارتيرون في الشوط الأول والزمالك تفوق في الشوط الثاني وفاز 3 - 2 في الشوط الثاني".

وتابع عمرو الدردير :" نادي الزمالك بطل الدوري ومبارة القمة مباراة بـ 3 نقاط “، مضيفا:” لا إقالة لـ كارتيرون ونادي الزمالك لا يحاسب بالقطعة".