ننشر نص قصيدة جديدة للشاعرة دعاء النمر

خصت الشاعرة دعاء النمر موقع "صدى البلد" بقصيدة جديدة من تأليفها، وإلى نص القصيدة:

شِربت الشَاي

وهَاحكِيلك حكايتي معاه

وبدأها ازاي؟!

وانا قاعدة ف أمَان الله

فَمد إيديه لمَس حِلمي

فسَلِمت وقُمت معاهْ

بشَر غِيري هناك قَاعديِن

دمُوعهم تايهة فْ الفناجين

وكنت ف وقتها منهم

وأولهم. !!

لمْ دموعي طَمنهم

رَقَص قلبي يافرج الله.

وعَلمني الخطَاوي تكون

ساعتها ازاي ؟!

في أول رقصة كات بنا

اناوقلبي...

سَرحنا نسِينا تفَاصيِلنا

ومين قاعد ومين واقف

ومين بعنِيِه بيحسدنا؟؟

ماانا فاقدة الزمن والناس

ده كان احساس..

سألني عن مشاعري البِكر

اخدني الفكر

قُلت احكي ؟

بلاَها احكي

سواد كُحلي هايضَيعها دي اللحظة

وانا ملاحظة بإن عيونه مُشتاقة

لسمَاع مني كلام وَرديِ

ووالله انا بدي

نهاية الأمر تَوهنيِ

سَرحت ف قلب خَطواتهُ

وحَسيت الساعات فاتوا

ليه وازاي؟!

يادوب هابدأها انا القصة

شِربت الشاي

وهاحكيلك بداية الرقصة ويا الناي

وانا ف قلب المكان اياه

وسرحَانة ف خيالي معاه

قُمت وسِبت تربيزتي

ولاقتني مانيش لقياه !!