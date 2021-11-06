أفشة: شكلت ثنائي مرعب مع عبدالله جمعة فى إنبي

قال محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أنه شكل ثنائي مرعب مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك الحالي.

وأضاف أفشة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "شكلت ثنائي مرعب مع عبدالله جمعة عندما كنت فى نادي إنبي وكان الجميع يتنبأ لنا بمستقبل كبير".

وأكد أفشة أنه، عانى خلال بداياته مع كرة القدم بسبب الظروف المادية.

وأكمل: "فى بداياتي مكنش معايا فلوس ولذلك تغيبت عن إنبي لمدة أسبوع بسبب ذلك، ظروفي المادية كانت صعبة وكنت لا أرغب فى أن أكون حملا تقيلا على والدي ووالدتي".