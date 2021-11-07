عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

صدى البلد

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على حساب نظيره رايو فاليكانو، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة عشر من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".


وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق توني كروس في الدقيقة "14"، بعد هجمة سريعة انتهت بكرة من أسينسيو الى كروس الذي استقبلها بتسديدة في الشباك.


وفي الدقيقة 38 سجل كريم بنزيما هدف ثاني لصالح الفريق الملكي، وذلك بعد كرة عرضية من ألابا، حولها بنزيما في الشباك بسهولة.


وخلال الشوط الثاني، استطاع البديل راداميل فالكاو من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 بعد كرة عرضية استقبلها برأسية ارتطمت في ألابا وغالطت كورتوا.
 

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 27 نقطة في صدارة الليجا مؤقتاً، في حين تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 20 في المركز السادس.

ريال مدريد رايو فاليكانو سانتياجو برنابيو توني كروس أسينسيو كريم بنزيما

ترشيحاتنا

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر نجحت في تحسين مناخ الاستثمار أمام العالم.. فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ