الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على حساب نظيره رايو فاليكانو، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة عشر من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق توني كروس في الدقيقة "14"، بعد هجمة سريعة انتهت بكرة من أسينسيو الى كروس الذي استقبلها بتسديدة في الشباك.



وفي الدقيقة 38 سجل كريم بنزيما هدف ثاني لصالح الفريق الملكي، وذلك بعد كرة عرضية من ألابا، حولها بنزيما في الشباك بسهولة.



وخلال الشوط الثاني، استطاع البديل راداميل فالكاو من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 بعد كرة عرضية استقبلها برأسية ارتطمت في ألابا وغالطت كورتوا.



ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 27 نقطة في صدارة الليجا مؤقتاً، في حين تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 20 في المركز السادس.