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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبادي الجوهر: موسم الرياض انفتاح على العالم| خاص

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

علق المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عن التطور الكبير الذي تشهده السعودية وقعاليات موسم الرياض.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":" موسم الرياض انفتاح على العالم أولا والحفلات اللى يتضمنها ليست بمشاركات عربية فقط، بل لدينا هذا العام 70 حفلة عالمية، وهو فرصة لكل الفنانين، وما يحدث في السعودية من انفتاح أمر رائع".

وكان قد بدأ الفنان الكبير عبادي الجوهر حفله بمهرجان الموسيقى العربية بكلمة عن مصر وقال "تحية محبة من المملكة العربية السعودية الي بلدي الثاني مصر، وأشكر وزيرة الثقافة على تكريمها لي، وبعدها أهدى الجمهور المصري أغنية "مصر ايات في كتاب".

عبادي الجوهر يغني لمصر.. ومي فاروق تطرب الجمهور بالتراث.. تفاصيل حفلات الموسيقى العربية

عبادي الجوهر لـ صدى البلد: "مصر آيات في كتاب" هديتي لجمهور الموسيقى العربية .. وموسم الرياض فرصة للعرب والأجانب |شاهد

وأطرب عبادي الجوهر جمهور دار الأوبرا باغنية كل ده كان ليه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب على عود يحمل أسم.

وحرص أحد الحاضرين على تجهيز هدية خاصة لأخطبوط العود "عبادي" وهى ولوحة مرسومة خصيصا له وهو يمسك العود.

المملكة العربية السعودية الموسيقى محمد عبد الوهاب وزيرة الثقافة عبادي الجوهر

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