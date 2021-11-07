عبادي الجوهر: موسم الرياض انفتاح على العالم| خاص

علق المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عن التطور الكبير الذي تشهده السعودية وقعاليات موسم الرياض.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":" موسم الرياض انفتاح على العالم أولا والحفلات اللى يتضمنها ليست بمشاركات عربية فقط، بل لدينا هذا العام 70 حفلة عالمية، وهو فرصة لكل الفنانين، وما يحدث في السعودية من انفتاح أمر رائع".

وكان قد بدأ الفنان الكبير عبادي الجوهر حفله بمهرجان الموسيقى العربية بكلمة عن مصر وقال "تحية محبة من المملكة العربية السعودية الي بلدي الثاني مصر، وأشكر وزيرة الثقافة على تكريمها لي، وبعدها أهدى الجمهور المصري أغنية "مصر ايات في كتاب".

وأطرب عبادي الجوهر جمهور دار الأوبرا باغنية كل ده كان ليه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب على عود يحمل أسم.

وحرص أحد الحاضرين على تجهيز هدية خاصة لأخطبوط العود "عبادي" وهى ولوحة مرسومة خصيصا له وهو يمسك العود.