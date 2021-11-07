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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال منقطع النظير.. مدير "2 كفاية" توضح تفاصيل تنفيذ مسرح الشارع.. فيديو

مسرح 2 كفاية
مسرح 2 كفاية

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب ، مدير مشروع " 2كفاية " بوزارة التضامن ، تعليقا على مسرح الشارع بقرى حياة كريمة ، إن المشروع يستهدف الحد من الزيادة السكانية ما بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي " تكافل " ، موضحة : " بنشتغل على إنهاء المفاهيم الاجتماعية الخاطئة " .

 

وأضافت الدكتورة ديزيريه لبيب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن المشروع يستهدف التوعية من خلال حملات طرق الأبواب ،  أو عن طريق الندوات ، والحملات التلفزيونية ، والحملات الإذاعية ، وأخرها مسرح الشارع : لتوصيل الفكرة عن طريق الفن والدراما ، وهي أسلم طريقة لتوصيل الأفكار.

 

وأردفت " لبيب " أن مسرح الشارع تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وسيتم عرض 20 مسرحية بعشرة محافظات، التي هي أكثر فقرا، وأعلى معدلات للفقر.

 

وأشارت " لبيب " إلى أن الفكرة بدأت من محافظة أسوان ، وجار تنفيذها بمحافظة الأقصر ، حتى الوصول لمحافظة البحيرة، موضحة أن العروض تركز على التأثيرات السلبية لزيادة الانجاب على الأسرة والمجتمع.

 

ولفتت " لبيب " إلى أن الاقبال على العروض كانت كبيرة من الرجال والسيدات ، معقبة : "أد أيه اهالينا كانوا متشوقين .. والاقبال كان منقطع النظير " .

مسرح الشارع مدير مشروع 2كفاية الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع 2كفاية توك شو صندوق الأمم المتحدة للسكان

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