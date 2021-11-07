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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد مرور 3 سنوات.. مبادرة صوتك مسموع تستقبل 74 ألف شكوي من المواطنين.. فيديوجراف

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

بعد مرور 3سنوات، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نتائج مبادرة "صوتك مسموع " لحل شكاوى المواطنين، منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2021. .


و استقبلت المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالى 391  ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل  72 ألفا منها بنسبة 96.8% ، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعا.

 

و تلقت المبادرة خلال أكتوبر الماضى حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ، ونجحت المبادرة في حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوي .

 

وأكد شعراوي، أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة و  القاهرة و القليوبية والإسكندرية والدقهلية و المنيا و البحيرة.


يتم التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .
 

اطلقت مبادرة صوتك مسموع من وزارة التنمية المحلية في  فى أكتوبر 2018 .

-تلقت حوالى 391  ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي .

-حل  72 ألفا منها بنسبة 96.8%.

- بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعا.

- خلال شهر أكتوبر 2021 ..

- تلقت المبادرة حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى.

-نجحت المبادرة في حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوي .

أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع الشكاوى ..
-محافظات الجيزة و  القاهرة و القليوبية والإسكندرية والدقهلية و المنيا و البحيرة.

- شكاوى القمامة 1163 شكوى.

- شكاوى الإشغالات 628  شكوى.

-مخالفات البناء 85 شكوى.

- شكاوى التعديات علي الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة  48 شكوى.

-  شكاوى الفساد 6 شكاوى ب.

- 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" و عدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

- خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 79 %.

- تلقت صفحة الفيس بوك 298 شكوي تم حلها بنسبة 76.5% .

-البريد الإلكتروني 22 شكوى تم حلها بنسبة 82 % .

تلقي الخط الساخن 382 اتصالاً .

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فيديوجراف صوتك مسموع شكوى المواطنين وزير التنمية المحلية

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