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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط لحوم وكبدة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي  مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ  ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير  مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية )  بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية قامت بتنفيذ  حملات تفتيشية لضبط  سوق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة .

 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 30 كجم  لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و  11 كجم  لحوم مفرومة و  10 كجم  أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و  37 كجم بانيه دجاج و154كجم  لحوم مجمدة و مصنعة بدون بيانات ( مجهولة المصدر ) و  28 كجم لحوم مصنعة وكبده ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي والتحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الشرقية ضبط الرقابة الصحة حملات تفتيشية حماية المستهلك ضبط الأسعار

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