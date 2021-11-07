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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"الأوقاف": افتتاح 9 مساجد جديدة ومطورة.. الجمعة القادمة

صدى البلد

تفتتح وزارة الأوقاف، 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي حتى الآن 280 مسجدًا، منها 252 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

 

وبالنسبة للمساجد الجديدة المقرر افتتاحها فهي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف المنيا
1. الخطيب – المحرص – ملوي 
2. خالد علي – السرارية - سمالوط
3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي 
4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس


مديرية أوقاف الدقهلية
5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين


مديرية أوقاف القليوبية
6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان


مديرية أوقاف الغربية
7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود


مديرية أوقاف أسوان
8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:


مديرية أوقاف سوهاج
1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا

الأوقاف افتتاح مساجد

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