الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع توتنهام.. وأرسنال يكتفي بهدف في شباك واتفورد

تعادل فريق إيفرتون مع ضيفه توتنهام بدون أهداف، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك".



ورفع توتنهام رصيده بعد هذا التعادل الى 16 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعد هذه المباراة هي الثانية للمدرب أنطونيو كونتي الذي كان قد تولى تدريب الفريق الأسبوع الماضي، خلفاً للمدرب نونو سانتو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.



فيما واصل أرسنال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه واتفورد.



وارتفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد واتفورد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.