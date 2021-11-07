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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمكونات طبيعية.. خبيرة تجميل توضح أفضل كريم لتفتيح البشرة| فيديو

دينا أبوو السعود،
دينا أبوو السعود، خبيرة تجميل

قالت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي عبارة عن بروتوكول يومي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس، و"مفيد جداً للناس إللي تحب تاخد تان من غير ما تتحرق أو بشرتها تبقع".

ونصحت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، بشرب المياه أولاً، واستخدام كريم بينكي يكون كل ساعتين، عند التعرض للشمس، منوهة بأنه ليس للبشرة فقط، بل إنه لكافة الأماكن الغامقة مثل: الكوع، والركبة.

وأضافت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يتكون من مكونات طبيعية، حيث يعمل على ترطيب وتغذية وتفتيح البشرة، مضيفة أنه الأمثل لعلاج النمش، والبقع ، والتصبغات.

ونوهت دينا أبو السعود بأن كريم بينكي يتكون من مستخلص العرقسوس، ومستخلص التوت البري، الذي يعمل على توحيد لون البشرة، ولون الجسم.

وتابعت خبير تجميل أن كريم بينكي يحتوي أيضاً على زبدة الشيا وزبدة الكاكاو، وفيتامين C وفيتامين E ،وبالتالي يعمل على ترطيب البشرة ويساعد في الحد من شحوب البشرة، والوقاية من ظهور التجاعيد، ومن ظهور علامات التقدم في السن.

خبيرة تجميل كريم بينكي صدى البلد برنامج ست الستات مستخلص العرقسوس

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