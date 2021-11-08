عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام نزيه: لم أتخيل أن تعلق موسيقى حفل المومياوات في أذهان المصريين.. فيديو

هشام نزيه
هشام نزيه

كشف الموسيقار هشام نزيه أنه لم يكن يتخيل  شعبية  موسيقى موكب المومياوات في أذهان  المصريين   قائلاً : "لم أشك يوماً في ذوق المصريين".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي  التي قاطعته متسائلة : حتى مع وجود المهرجانات والويجز لم تشك يوماً في أذواق الناس ؟  :قال : دولاب أي حد في البيت فيه لبس نوم وسواريه وملابس مطبخ وغيرها من صنوف الملابس وغيرها".

كاشفاً أن أنتشار خليط من أنواع الغناء سواء الويجز أو المهرجانات أو غيرها من الموسيقى لا يزعجه   قائلاً: " تنوع  كتر خير الدنيا أن كل ده موجود ممكن يصحى المستع أو حد الصبح يسمح ويجز وقبل ماينام بيتوهوفن  ويرجع تأني للويجز عادي "

تابع في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : " بالعكس  وجود هذه الصنوف بتفرجني ولا تضايقني المهرجانات نهائياً "
متمنيا أن يطور  مطربوا المهرجانات من أنفسهم قائلاً : " أتمنى يطوروا نفسهم على مستوى الصنعة وأعتقد هيعملوا كده   على صعيد " التكنيك " وهما هيعملوه من غير ما تمناه لان ده طبيعة التطور في أي حاجة".

أتم : " اي شيء مش ذوقي مش مزعج زي صنوف الاكل المختلفة والسيارات بالعكس هذا يضمن  أننا نعيش فيه مجتمع به براح وتنوع ودي حاجة عظيمة وكويسة جداً  ...الشخص في اليوم الواحد يقدر يسمع كل الاغاني  بداية من عبد الوهاب  ومروراً بعمرو دياب   "

ورداً على سؤال الحديدي حول المخاوف من تأثر الجيل الجديد وأن ينجذب لهذه النوعية وينقطع عن سماع التراث والكلاسكيات المصرية مثل عبد الوهاب  وأم كلثوم قال نزيه: "ما فيش خوف  من ده أبداً  وبعدين أحنا وشطارتنا فيتقديم المنتج".

واصل:  ماتلوموش حد أنو مش بيسمعكم لوموا نفسكم أنت وشطارتك ومافيش خوف "
موضحاً أن هذه المشكلة حدثت في الولايات المتحدة في فترة من الفترات قائلاً: ساعة موسيقى الهيب هوب وغيرها.

سيارات المهرجانات لميس الحديدي مخاوف الموسيقى حفل المومياوات المومياوات

ترشيحاتنا

معرض النقل الذكي واللوجستيات| عصر جديد في مجال النقل برعاية الرئيس السيسي

نادر السيد: لا أعلم سبب عدم تقدير موسيماني.. وإنجازاته لا تقل عن جوزيه

زوجة تتبرع بـ جثمان زوجها لتفاجأ بـ صدمة

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مؤتمر "الدعوة الإسلامية" يوصي بإنشاء مواقع إلكترونية ومراكز لترجمة المؤلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

هاني رسلان: الأمور في إثيوبيا تزداد سوءا.. وآبي أحمد الطرف الخاسر | فيديو

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ