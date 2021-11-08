هشام نزيه: لم أتخيل أن تعلق موسيقى حفل المومياوات في أذهان المصريين.. فيديو

كشف الموسيقار هشام نزيه أنه لم يكن يتخيل شعبية موسيقى موكب المومياوات في أذهان المصريين قائلاً : "لم أشك يوماً في ذوق المصريين".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي التي قاطعته متسائلة : حتى مع وجود المهرجانات والويجز لم تشك يوماً في أذواق الناس ؟ :قال : دولاب أي حد في البيت فيه لبس نوم وسواريه وملابس مطبخ وغيرها من صنوف الملابس وغيرها".

كاشفاً أن أنتشار خليط من أنواع الغناء سواء الويجز أو المهرجانات أو غيرها من الموسيقى لا يزعجه قائلاً: " تنوع كتر خير الدنيا أن كل ده موجود ممكن يصحى المستع أو حد الصبح يسمح ويجز وقبل ماينام بيتوهوفن ويرجع تأني للويجز عادي "

تابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : " بالعكس وجود هذه الصنوف بتفرجني ولا تضايقني المهرجانات نهائياً "

متمنيا أن يطور مطربوا المهرجانات من أنفسهم قائلاً : " أتمنى يطوروا نفسهم على مستوى الصنعة وأعتقد هيعملوا كده على صعيد " التكنيك " وهما هيعملوه من غير ما تمناه لان ده طبيعة التطور في أي حاجة".

أتم : " اي شيء مش ذوقي مش مزعج زي صنوف الاكل المختلفة والسيارات بالعكس هذا يضمن أننا نعيش فيه مجتمع به براح وتنوع ودي حاجة عظيمة وكويسة جداً ...الشخص في اليوم الواحد يقدر يسمع كل الاغاني بداية من عبد الوهاب ومروراً بعمرو دياب "

ورداً على سؤال الحديدي حول المخاوف من تأثر الجيل الجديد وأن ينجذب لهذه النوعية وينقطع عن سماع التراث والكلاسكيات المصرية مثل عبد الوهاب وأم كلثوم قال نزيه: "ما فيش خوف من ده أبداً وبعدين أحنا وشطارتنا فيتقديم المنتج".

واصل: ماتلوموش حد أنو مش بيسمعكم لوموا نفسكم أنت وشطارتك ومافيش خوف "

موضحاً أن هذه المشكلة حدثت في الولايات المتحدة في فترة من الفترات قائلاً: ساعة موسيقى الهيب هوب وغيرها.