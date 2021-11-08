غدا.. "تكسير شرقى" على خشبة مسرح الزمالك

يستقبل مسرح الزمالك غدا فرقة “تكسير شرقى” فى تمام السابعة مساء، والتى انطلقت عام 2017 من مركز مكان للفنون فى وسط البلد

وتعتمد فرقة “تكسير شرقى”على تقديم أعمال موسيقية منذ جذور الموسيقى المصرية بأنواعها، مثل الموال والزار مع مزجها بأصوات جديدة على المستمع المصرى مختلفة عن تيمة التجارب الغنائية المتواجدة حاليًا فى مجال المزيكا البديلة، عبر مزيج بين العود والكولة والطنبورة والجيتار والاكورديون.

وتضم الفرقة الموسيقيين أحمد أحمد بعزف العود، ووليد عبده إيقاع وطنبورة وأمين شاهين بعزف الأرغول والكولة، وباص جيتار ويتى وجيتار عبد الله مجدي، مع إكورديون وائل السيد وساكسفون عمرو وجيه، بينما يتولى الغناء كل من أم سامح وعبد الله بلاله.

ويشهد مسرح الزمالك حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية وخاصة شهر نوفمبر الجارى ، حيث يستقبل عدد من الحفلات المتنوعة نستعرض تفاصيلها خلال السطور التالية..

غالية بنعلى

يستقبل مسرح الزمالك المطربة التونسية غالية بن على يوم ٢٠ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ).

عفروتو

يحيى الرابر “عفروتو” حفلا غنائيا فى مسرح الزمالك يوم ١٢ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان عفروتو قد أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك فى أغسطس الماضى وسط حضور كامل العدد.

وتمكنت أغنية فرق خبرة لـ الرابر عفروتو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بأيام قليلة.