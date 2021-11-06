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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

11 نوفمبر | موسى سام وعلى ويزى على مسرح الزمالك

صدى البلد

يحيى كل من الرابر “موسى سام وعلى ويزى” حفلاً غنائيا بمسرح الزمالك ،يوم ١١ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الثامنة مساء.

 

ويشهد مسرح الزمالك حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية وخاصة شهر نوفمبر الجارى ،حيث يستقبل عدد من الحفلات المتنوعة نستعرض تفاصيلها خلال السطور التالية..

غالية بنعلى

 

يستقبل مسرح الزمالك المطربة التونسية غالية بن على يوم ٢٠ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، أتمت دراستها الجامعية  في بروكسل ( بلجيكا ).

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عفروتو وغالية بن علي وهوس.. تعرف على جدول مسرح الزمالك لـ شهر نوفمبر

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9 نوفمبر .. "تكسير شرقى" لأول مرة على مسرح الزمالك

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص  ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996  لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

تكسير شرقى

 

يستقبل مسرح الزمالك لأول مرة فرقة “تكسير شرقى” يوم 9 نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام السابعة مساء. 

وانطلقت رحلة تكسير شرقى عام 2017 من مركز مكان للفنون فى وسط البلد، حيث نشأت فكرتها واحتضن المسرح حفلاتها، وتعتمد على تقديم أعمال موسيقية منذ جذور الموسيقى المصرية بانواعها، مثل الموال والزار مع مزجها بأصوات جديدة على المستمع المصرى مختلفة عن تيمة التجارب الغنائية المتواجدة حاليًا فى مجال المزيكا البديلة، عبر مزيج بين العود والكولة والطنبورة والجيتار والاكورديون، وتضم الموسيقيين أحمد أحمد بعزف العود، ووليد عبده إيقاع وطنبورة وامين شاهين بعزف الأرغول والكولة، وباص جيتار ويتى وجيتار عبد الله مجدي، مع إكورديون وائل السيد وساكسفون عمرو وجيه، بينما يتولى الغناء كل من أم سامح وعبد الله بلاله.

عفروتو

يحيى الرابر “عفروتو” حفلا غنائيا فى  مسرح الزمالك يوم ١٢ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان عفروتو قد أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك فى أغسطس الماضى وسط حضور كامل العدد.

وتمكنت أغنية فرق خبرة لـ  الرابر عفروتو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بأيام قليلة.

غالية بن على مسرح الزمالك تكسير شرقى غالية بنعلى شهر نوفمبر فرق خبرة موسى

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