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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد جامعة المنيا يشارك بفعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر"

وفد طلاب جامعة المنيا
وفد طلاب جامعة المنيا

شارك وفد طلابي من جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام فرحات نائبه لشئون التعليم والطلاب بفعاليات الملتقي الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار "معًا بالعلم والعمل"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم مع طلاب الجامعات المصرية تحت قبة جامعة القاهرة، وبرعاية اللجنة المركزية لأسرة طلاب من أجل مصر.

ترأس الوفد الطلابي الذي ضم 9 طلاب من أعضاء اللجنة المركزية لأسرة طلاب من أجل مصر على مستوي الجمهورية، الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنسق عام الفريق، ورافقهم محسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وصابرين أحمد. مشرفو الطلبة والطالبات.

أكد د."عبد النبي"، أن فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، نجح في تكوين مجتمع طلابي متطور يعزز من تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها تجاه الوطن في إعداد وتدريب الكوادر الطلابية، ويسعي لتنمية وعي الطلاب وإكسابهم مهارات العطاء في مختلف المجالات التنموية، وأن يكون لهم دوراً فعالاً في فتح المسارات أمام الطلاب، وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن فعاليات الملتقي الطلابي تضمنت ورش عمل للمشاركين، ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة، وزيارات للعديد من الأماكن الأثرية، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة، مؤكدًا على أن الملتقي فرصة لتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية، وتبادل التجارب، وتطوير المهارات؛ لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملي

يشار إلى أنه تم تكريم الطلاب المشاركين بهدايا تذكارية وشهادات تقدير خلال الحفل الختامي الذي أقامته أسرة طلاب من أجل مصر للجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

 

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