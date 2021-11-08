وكيل "نقل النواب" يوضح فوائد مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل يتميز بامتلاكه أفكار غير تقليدية تسهم في تطوير مختلف جوانب القطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للوزارة والمدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة، حيث ظهر ذلك من خلال مشروعات الوزارة والتي يعد أحدثها النقل الذكي.

وأكد "الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي ضمن اتجاه الدولة للتحول الرقمي من خلال تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، علاوة علي أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل علي الموطنين أيضا خلال عملية الانتقالات لاسيما مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتميز بتضمنها مدن ذكية تضاهي المدن العالمية.

ونوه وكيل لجنة النقل، إلي أهمية مشروعات المونوريل والقطار السريع لما يحققانه من فوائد عديدة أهمها توفير الوقت والجهد للمواطنين، إضافة إلي تحقيق سيولة في الانتقال، مشيرا إلي أن منظومة مترو الأنفاق تشهد تطورا هائلا خاصة بعد عزم الوزارة علي مد المحطات لمنطقة شبين القناطر.

وتابع البرلماني، أن وزارة النقل حققت عددا كبيرا من الإنجازات التي لاحظها المواطنين في الأونة الأخيرة ونتمني تحقيق المزيد.

جاء ذلك بعد أن أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعا كاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح الوزير خلال معرض النقل الذكي، أن الوزارة تبحث تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل.

وأوضح أنه يتم كذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة إولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة