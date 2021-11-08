521 عربة وجرارا وقطارا.. تفاصيل 13 عقدا جديدا في السكة الحديد والمترو والنقل البحري

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع 13 عقد ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهرباء والنقل البحري، مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق.

أولا: مترو الأنفاق والجر الكهربائي

1. عقد تصنيع وتوريد 55 قطار مكيف جديد للخط الأول لمترو الأنفاق مع الستوم الفرنسية.

2. عقد تصنيع وتوريد 23 قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو مع متسوبيشى اليابانية.

3.عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع كاف الأسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي.

4. توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية وشركة ميتسوبيشى اليابانية.

5. إتفاقية إطارية لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الانفاق مع تحالف شركات هيونداي روتم / نيرك الوطنية المصرية.

6. مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو الانفاق مع المكاتب الاستشارية EGIS RAIL/Setec.

7.مذكرة تفاهم مع إتحاد شركات DB" سكك حديد ألمانيا "شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بى للأعمال الهندسية والإستشارات " لتقديم عرض لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العاصمة الإدارية –العلمين- مطروح ".

ثانيا السكة الحديد

1. عقد شراء 100 جرار سكة حديد جديد مع شركة وابتك الأمريكية بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي "EBRD".

2. مذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم مع شركة تالجو الاسبانية.

3. الإتفاقية الإطارية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق وتطوير وازواج خط قليوب/ منوف/ طنطا مع شركة تاليس الاسبانية وتطوير نظم الإشارات بهما.



4. الإتفاقية الإطارية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط طنطا/ زفتى/ الزقازيق بطول 65كم مع الستوم الفرنسية وتطوير نظم الإشارات والاتصالات بالخط.

ثالثا النقل البحري

1. اتفاقية شراكة مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية لتجهيز وتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

2. مذكرة تفاهم مع تحالف السويدي اليكتريك و بولورية الفرنسية لتصميم وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والبدء فى أعمال دراسة الجدوى للمشروع.