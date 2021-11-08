يجب ترشيد الاستهلاك.. الممثل الإقليمي للفاو: 73% زيادة بأسعار الزيت عالميا

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن هناك زيادة في أسعار الزيت عالميًا تصل لـ 73%، والسكر 40%، واللحوم والحبوب 22%، والألبان 15% هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا التي قطعت جميع سلاسل الإمداد، وأصبح هناك شح في توفير المواد الغذائية مقابل الطلب المتزايد، ونقص الموارد المائية، وتغير المناخ وما ينتج عنه من تقلبات الطقس.



وأضاف "الواعر"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن زيادة الأسعار تتحملها الحكومات والدول في بداية الأمر لكون أغلب هذه السلع مدعومة، ولكن يترتب عليها زيادة الضرائب أو رفع الدعم، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتغيير أنماط وثقافة الأكل لدى المواطنين العرب، والاعتماد على أساليب صحية في الغذاء، مع رفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.



وتابع أنه عندما كان يتم تقديم المياه مجانًا كان يحدث هدر كبير، ولكن حينما أصبح هناك محاسبة بنظام العدادات أصبح هناك وعي لدى المواطنين، مشددًا على أن الدفع مقابل الاستهلاك أمر هام يحقق المحاسبة والعدالة، ويجب تطبيق ذلك على الغذاء.