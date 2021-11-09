الزراعة: مصر صدرت أكثر من 100 ألف طن رمان في العام الماضي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرمان المصري تم السماح بتصديره إلى السوق الصيني، لأنه يتمتع بتنافسية كبيرة جدا، حيث تحتوي على أجود أنواع الرمان، مثل الرمان المنفلوطي في أسيوط، وجودته متميزة وعالية جدًا.

واضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباخ الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الوزارة تعمل على إكساب الرمان المصري قيمة مضافة، وعدم اقتصار الاستعمال على المواد الخام فقط، حيث يتم استخدام بعض المتبقيات من الرمان في تصنيع العصير والكريمات والعديد من المنتجات وبيبسي الرمان، مشيرًا إلى أن مصر تزرع مساحات كبيرة من الرمان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن معظم إنتاج محافظة أسيوط يكون من الرمان، لافتاً إلى أن مصر صدرت اكثر من 100 ألف طن رمان في العام الماضي كما شهد هذا العام زيادة كبيرة في التصدير.

وأستكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنظومة الرقابية في مصر قوية جدا، حيث يتم توعية وتدريب المزارعين والفلاحين من اجل العمل على الاستخدام الأمثل للمبيدات في الزراعة والحصول على منتجات عالية الجودة، كما تتبع الوزارة المنتج حتى الوصول إلى يد المستهلك في السوق المحلي، من أجل معرفة أماكن المخالفات والعمل على تعديلها منعًا للإضرار بالمستهلك وسمعة مصر خارجيًا.