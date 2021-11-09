عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: مصر صدرت أكثر من 100 ألف طن رمان في العام الماضي.. فيديو

الرومان المصرى
الرومان المصرى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرمان المصري تم السماح بتصديره إلى السوق الصيني، لأنه يتمتع بتنافسية كبيرة جدا، حيث تحتوي على أجود أنواع الرمان، مثل الرمان المنفلوطي في أسيوط، وجودته متميزة وعالية جدًا.

واضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباخ الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الوزارة تعمل على إكساب الرمان المصري قيمة مضافة، وعدم اقتصار الاستعمال على المواد الخام فقط، حيث يتم استخدام بعض المتبقيات من الرمان في تصنيع العصير والكريمات والعديد من المنتجات وبيبسي الرمان، مشيرًا إلى أن مصر تزرع مساحات كبيرة من الرمان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن معظم إنتاج محافظة أسيوط يكون من الرمان، لافتاً إلى أن مصر صدرت اكثر من 100 ألف طن رمان في العام الماضي كما شهد هذا العام زيادة كبيرة في التصدير.

وأستكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنظومة الرقابية في مصر قوية جدا، حيث يتم توعية وتدريب المزارعين والفلاحين من اجل العمل على الاستخدام الأمثل للمبيدات في الزراعة والحصول على منتجات عالية الجودة، كما تتبع الوزارة المنتج حتى الوصول إلى يد المستهلك في السوق المحلي، من أجل معرفة أماكن المخالفات والعمل على تعديلها منعًا للإضرار بالمستهلك وسمعة مصر خارجيًا.

الزراعة وزارة الزراعة محمد القرش الرمان المصري السوق الصينى محافظة أسيوط

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

فيروس هيهي.. هل هو شكل جديد من تحورات كورونا؟.. شاهد التفاصيل

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يطلقان مبادرة تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة

لبحث التعاون.. مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة

11 لاعبا في مستشفى برشلونة.. هل يفي تشافي بوعده للجماهير رغم الكارثة؟

العراق.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

وفاة الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاماً بسبب كورونا

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

تشييع جثمان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أحمد خليل.. أصيب بكورونا خلال تصوير "حكايتي مع الزمان"

فيديو

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ