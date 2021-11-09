عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمه.. إنجي وجدان تنعى أحمد خليل ..شاهد

صدى البلد

نعت الفنانة انجى وجدان ، الفنان أحمد خليل الذي توفي اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً  ، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وكتبت انجى وجدان “ان لله و ان اليه لراجعون ..الله يرحم الأستاذ احمد خليل و يصبر اهله ”.

 

وفاة أحمد خليل 

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.

أحمد خليل أكمل التصوير

وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا سوف تؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

ونشر صدى البلد خلال الأيام الماضية خبر إصابة  الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية  “حكايتي مع الزمان” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل إلا أنا.

انجي وجدان احمد خليل

ترشيحاتنا

بالقانون.. السجن والغرامة لكل من يقوم بتقديم مستندات مزورة لمصلحة الجمارك.. تفاصيل

لدعم المبادرات القومية.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروع إيجي ترك.. فيديو

في حوار خاص |محمد مصيلحي: طائرة الأهلي لا تقبل إلا الفوز.. ولن أرحل عن القلعة الحمراء إلا في حالة واحدة

عبد العزيز النجار يكشف جهود بيت العائلة في المحافظات ودوره بالمدارس

إيلون ماسك يثير الجدل من جديد.. وقصة تغيير اسمه على تويتر

الرئيس التنفيذي لرينو: نسعى لتقديم سيارات كهربائية بأسعار معقولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

علقها على حبل المشنقة.. مكوجي يقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بالمنيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

زيجتان في حياة أحمد خليل.. والدته أوصته بزوجته الألمانية.. وسر انفصاله عن سهير البابلي

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

بالأجسام المضادة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد دواء جديدا لعلاج كورونا

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إسرائيل تدرس التدخل في إثيوبيا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

فيديو

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ