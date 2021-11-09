لميس الحديدي: خفض سن قيادة الإسكوتر قرار مقلق

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن موافقة مجلس النواب على إجراء بعض التعديلات على قانون المرور والذي يسمح بتخفيض سن قيادة المركبات الآلية (الاسكوتر) إلى سن ١٦ سنة.



وأضافت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "من المفترض أننا نسعى إلى تقليل الحوادث، وهذا لا يأتي بخفض السن".

وتابعت لميس الحديدي: "الأمر به اختلاف وتباين بين آراء الناس، ويبقى السؤال هل هذا في صالح الشباب؟".



ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والتى تقضى بالنزول بين الترخيص بقيادة المركبات الآلية (الاسكوتر) إلى سن ١٦ سنة لتشجيع الشباب والترخيص بقيادة التوك توك سن ١٨ سنة مع تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية وتحديد أنواعها في اللائحة التنفيذية.