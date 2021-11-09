عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة:الحكومة الإثيوبية تحتجز 16 من طاقمنا بأديس أبابا..وأفرجت عن 6 آخرين

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإثيوبية تحتجز 16 من طاقمها في العاصمة أديس أبابا، بينما أفرجت عن 6 آخرين، في ظل تصاعد وتيرة النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجماعات مسلحة وفاعلين سياسيين من مختلف الأقاليم الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، في تصريحات للصحفيين، إن عمليات التوقيف وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه "ليس هنالك تبرير" لاحتجاز الموظفين الأمميين من جانب الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أن "طاقمنا يعمل على الأرض مع السلطات الوطنية" الإثيوبية، حسب ما نقلت عنه شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية، فرحان حق، إن موظفين أمنيين تابعين للأمم المتحدة زاروا الأفراد المحتجزين، وإن المنظمة أرسلت طلبات رسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية تدعوها للإفراج الفوري عنهم.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن تلك التطورات تأتي في ظل زيارة من المبعوث الأمريكي الخاص لإثيوبيا، جيفري فيلتمان، لأديس أبابا، سعيا لإحراز تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب الأهلية الجارية للبلاد، لافتة إلى تحذير الاتحاد الإفريقي في وقت سابق من كون فرص التوصل لحل سياسي للنزاع الإثيوبي تتضاءل.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أزمة سياسية وعسكرية حادة، في ظل استمرار زحف القوات المناهضة للحكومة -وأبرزها جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أوروما- نحو أديس أبابا، وسيطرتها على مدن أساسية، إضافة إلى اتفاق عدد من القوى السياسية والعسكرية على تشكيل جبهة باسم "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية"، سعيا لتوحيد الجهود من أجل إسقاط الحكومة الفدرالية، في ظل "عشرات الأزمات التي يواجهها البلد".

الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية اثيوبيا طاقم تحتجز

ترشيحاتنا

مصدر بالأهلي: الهجوم على مجلس الخطيب هدفه القائمة ودعم الدرندلي

مآساة بدور .. أحمد اتجوزها بمأذون وشهود مزورين وأنجبت طفلة بالطالبية

إسرائيل تكشف سر تقربها من دول أفريقيا

"الأهلي" يصعد لربع نهائي دوري مرتبط سيدات السلة

قائد الجيش السوداني يصدر قرارا بشأن الأموال المستردة من نظام البشير

الانتهاء من توزيع تابلت أولى ثانوي في المدارس.. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة جوكر التمثيل أحمد خليل.. فيديو

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

هل هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. عوض تاج الدين يحسم الأمر

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ