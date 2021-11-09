نشرة الفن.. أزمة مقتنيات أحمد زكي .. ومنع Eternals من العرض في مصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل أزمة مقتنيات أحمد زكي ونقابة الممثلين وتفاصيل منع فيلم Eternals من العرض في مصر وغيرها من المعلومات الفنية الهامة؟
نقابة الممثلين بريئة من أزمة مقتنيات أحمد زكي .. التفاصيل الكاملة
أثير خلال الساعات الماضية أزمة تتعلق باتهام إحدى أفراد أسرة الفنان أحمد زكي لنقابة المهن التمثيلية بالتسبب في إهدار مقتنياته بدلا من الاحتفاظ بها في متحف يخلد ذكراه.
قبل ساعات من طرحه.. منع عرض ETERNALS في السينمات المصرية
أعلنت إحدى السينمات الكبرى، منع فيلم ETERNALS من العرض قبل ساعات من طرحه في دور العرض المصرية.
مهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على ما طلبه الجمهور من عمر خيرت خلال الحفل
بدأ الموسيقار الكبير عمر خيرت الفقرة الثانية من حفله المقام علي مسرح النافورة في الليلة التاسعة من فعاليات مهرحان الموسيقى العربية.
محمد حفظى: مهرجان القاهرة يدعم السينما بأكثر من 10 ملايين جنيه.. فيديو
تنطلق الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل ،وكشف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى تفاصيل الدورة الـ43 على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان .
ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci
تألقت المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا في العرض العالمي الأول والخاص الذي أقيم لفيلمها الجديد House of Gucci في لندن منذ قليل بصحبة أبطاله.
حكاية نوال الزغبي و الأغنية المسربة .. عمرها 4 سنوات
كشفت الفنانة نوال الزغبي عن قصة الأغنية المسربة التي طرحت لها مؤخرا دون علمها بحسب تصريحاتها على حسابها بتطبيق انستجرام.
نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة جوكر التمثيل أحمد خليل.. فيديو
نعت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير أحمد خليل.
أخيرا.. تقديم موسم ثانٍ من مسلسل Squid Game
أعلن مؤلف ومخرج وكاتب مسلسل Squid Game عن بدء التحضير لموسم ثانٍ من المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس خلال الفترة الماضية.
يعرض 138 فيلما ويكرم ليلى علوي.. تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وأيام المواهب في السعودية
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن برنامج دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.
خناقة قلبت بجوازة| قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي في السبعينيات
رحل الفنان أحمد خليل، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تواجده بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها أمس.