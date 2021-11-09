نشرة الفن.. أزمة مقتنيات أحمد زكي .. ومنع Eternals من العرض في مصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل أزمة مقتنيات أحمد زكي ونقابة الممثلين وتفاصيل منع فيلم Eternals من العرض في مصر وغيرها من المعلومات الفنية الهامة؟

أثير خلال الساعات الماضية أزمة تتعلق باتهام إحدى أفراد أسرة الفنان أحمد زكي لنقابة المهن التمثيلية بالتسبب في إهدار مقتنياته بدلا من الاحتفاظ بها في متحف يخلد ذكراه.

أعلنت إحدى السينمات الكبرى، منع فيلم ETERNALS من العرض قبل ساعات من طرحه في دور العرض المصرية.

بدأ الموسيقار الكبير عمر خيرت الفقرة الثانية من حفله المقام علي مسرح النافورة في الليلة التاسعة من فعاليات مهرحان الموسيقى العربية.

تنطلق الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل ،وكشف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى تفاصيل الدورة الـ43 على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان .

تألقت المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا في العرض العالمي الأول والخاص الذي أقيم لفيلمها الجديد House of Gucci في لندن منذ قليل بصحبة أبطاله.

كشفت الفنانة نوال الزغبي عن قصة الأغنية المسربة التي طرحت لها مؤخرا دون علمها بحسب تصريحاتها على حسابها بتطبيق انستجرام.

نعت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير أحمد خليل.

أعلن مؤلف ومخرج وكاتب مسلسل Squid Game عن بدء التحضير لموسم ثانٍ من المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس خلال الفترة الماضية.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن برنامج دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.

رحل الفنان أحمد خليل، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تواجده بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها أمس.