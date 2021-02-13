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في محاولة لتلاشي ما حدث مع أحمد زكي.. الثقافة تكشف آلية جديدة للتعامل مع مقتنيات الفنانين

السبت 13/فبراير/2021 - 11:00 ص
الفنان ياسر صادق،
الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح
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فرح علاء الخولي
قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح، إن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم أقرت أنه يتم جلب مقتنيات الفنانين وهم أحياء ويكرموا حتى لا يحدث في مقنياتهم مثلما حدث في مقتنيات الفنان أحمد زكي ومكتبة حسن كامي، وبالفعل تم تجميع مقنيات عدد كبير من الفنانين وجار استكمال الباقي، ومن تلك المقنيات الموجودة حاليا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب ومنها فستانين وشنطة ونضارة وقلم وبعض المقتنيات الشخصية.

وتابع الفنان ياسر صادق، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه لم يتم التواصل حتى الآن مع الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي، لأنهم بدأوا الأول بالفنانين من أعضاء الجمعية، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الفنانين من خارج الجمعية.

وأشار إلى أن كل هذا بهدف تلاشي ما حدث في شقة ومقتينات الفنان الراحل أحمد زكي، والتي أثرت في الوزارة للدفاع بقوة عن التراث الفني المصري للرموز الفنية المصرية، موضحا أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا جدا لاستعادة مكتبة حسن كامي، إلى جانب أنه جار الحصول على مكتبة فهمي الخولي والتي تبرعت بها ابنته، والدكتور جمال عيد سيتبرع بمكتبته للمركز القومي للمسرح.

وبهذ الخطوات تعمل الوزارة على قدم وساق حتى لا يكون متبقي إلا العمل في المشروع القومي ويتوقف على "الفلوس بقى".

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