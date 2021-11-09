خناقة قلبت بجوازة| قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي في السبعينيات

رحل الفنان أحمد خليل، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تواجده بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها أمس.

جنازة أحمد خليل واللحظات الأخيرة في حياته

وأدى العشرات صلاة الجنازة اليوم "الثلاثاء"، على الفنان أحمد خليل داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور الأهل والاقارب .

وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب وحضور الفنان شريف سلامة وسط غياب الفنانين .

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.

انطلاقة أحمد خليل

التحق احمد خليل ، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1965، وتم تعينه معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ 9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

أعمال أحمد خليل

قدم أحمد خليل عدة اعمال درامية، منها مسلسلات (الساقية تدور)، و(الباب فى الباب)، و(حساب السنين)، و(رحلة عذاب)، و(الحكر)، و (مولد وصاحبه غايب)، و (دنيا جديدة)، و (الخطيئة) .. وغيرها من الاعمال التلفزيونية على الشاشة الصغيرة .. كما قدم أحمد خليل عدة ادوار متميزة دراميا، منها مسلسلات (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين)، و(موعد مع الوحوش)، و (رد قلبي) .. وكان آخرهم مسلسل (الكيف) التى عرض فى الموسم الرمضانى المنقضى 2016.



وشارك الفنان احمد خليل فى العديد من الافلام السينمائية، لعل من ابرزها (كتيبة الاعدام) و (جاءنا البيان التالى) و (اعدام بريء) و (القتل اللذيذ) و (امرأة فوق القمة) و (ناصر 56) و (ضد الحكومة) و (فخ الجواسيس) و (الاراجوز) و (الاوغاد) .. وغير ذلك الكثير من الاعمال التى قدمها احمد خليل على الشاشة الفضية.

زواج أحمد خليل من سهير البابلي

تزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى - في سبعينيات القرن الماضي - حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية معا، وحدث سوء تفاهم بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور.

وأرجع أحمد خليل، سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث كان يشعر بفارق النجومية بينهما.