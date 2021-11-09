عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خناقة قلبت بجوازة| قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي في السبعينيات

أحمد خليل
أحمد خليل

رحل الفنان أحمد خليل، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تواجده بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها أمس.

 

جنازة أحمد خليل واللحظات الأخيرة في حياته 

وأدى العشرات صلاة الجنازة اليوم "الثلاثاء"، على الفنان أحمد خليل داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور الأهل والاقارب .

 

وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب وحضور الفنان شريف سلامة وسط غياب الفنانين .

 

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

 

انطلاقة أحمد خليل 

التحق احمد خليل ، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1965، وتم تعينه معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ 9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

 

أعمال أحمد خليل 

قدم أحمد خليل عدة اعمال درامية، منها مسلسلات (الساقية تدور)، و(الباب فى الباب)، و(حساب السنين)، و(رحلة عذاب)، و(الحكر)، و (مولد وصاحبه غايب)، و (دنيا جديدة)، و (الخطيئة) .. وغيرها من الاعمال التلفزيونية على الشاشة الصغيرة .. كما قدم أحمد خليل عدة ادوار متميزة دراميا، منها مسلسلات (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين)، و(موعد مع الوحوش)، و (رد قلبي) .. وكان آخرهم مسلسل (الكيف) التى عرض فى الموسم الرمضانى المنقضى 2016.

وشارك الفنان احمد خليل فى العديد من الافلام السينمائية، لعل من ابرزها (كتيبة الاعدام) و (جاءنا البيان التالى) و (اعدام بريء) و (القتل اللذيذ) و (امرأة فوق القمة) و (ناصر 56) و (ضد الحكومة) و (فخ الجواسيس) و (الاراجوز) و (الاوغاد) .. وغير ذلك الكثير من الاعمال التى قدمها احمد خليل على الشاشة الفضية.

 

زواج أحمد خليل من سهير البابلي

تزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى - في سبعينيات القرن الماضي - حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية معا، وحدث سوء تفاهم بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور.

 

وأرجع أحمد خليل، سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث كان يشعر بفارق النجومية بينهما.

خليل احمد خليل الفنان جنازة أحمد خليل سهير البابلى الفنانة سهير البابلي

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع عصام حميش.. سعد رمضان يستعد للغناء باللهجة المغربية قريبا

أشادت بصوتي.. ياسمينا العلواني: شيرين لم تقل كلاما من باب المجاملة والمِراضية

عكس الطبيعة.. نوال الزغبي تحصد 5.5 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها

ياسمينا العلواني: أحسن حاجة عندي لسة ماطلعتش وإمكانياتي بتزيد

مي سليم تطرح برومو مسرحية اللمبي في الجاهلية .. فيديو

رامي وحيد ينتهي قريبا من تصوير "المماليك"

بطولة حسين فهمي وجمال سليمان.. طرح البرومو الرسمى لفيلم "الكاهن"

30 لوكيشن.. انتهاء تصوير فيلم "مربع برمودة"

ترشيحاتنا

كيفية ضبط النفس.. 4 أمور شرعية من الإفتاء داوم عليها | فيديو

شروط التأمين على السفن وفقا لقانون التجارة البحرية.. تعرف عليها

خلال القداس.. قس يتصدي لمسلح اقتحم الكنيسة|فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم بالأسواق

وكيل الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن والإنشاد.. صور

أرسين فينجر: "الفيفا" يتحمل مسئولية تثقيف الناس في جميع أنحاء العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

عجز رهيب.. تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

فيديو

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ