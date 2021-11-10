عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كعصافيرَ وفراشات.. قصيدة للشاعر أشرف البولاقي

الشاعر أشرف البولاقي
الشاعر أشرف البولاقي

خص الشاعر أشرف البولاقD موقع صدى البلد بقصيدة بعنوان: "كعصافيرَ وفراشات" يقول فيها : 

 

كعصافيرَ وفراشات

(1)

أحقِدُ عليهم كثيرًا

هؤلاءِ الذين ينامون عصافيرَ

ويَصحون فرَاشات؟!

كيف يَظهرون سعداءَ هكذا

بينما أنا محبَطٌ وحزين؟

 

(2)

لا شيء يمكن أن يعودَ كما كان

لا محمود إذا أفاق مِن غيبوبتِه

ولا الروح التي كنت أستقبِل بها أحبابي

ولا فرحتي بالقصيدة

ولا رغبتي في عناق المرأةِ التي (خَذلتُها)

في الخامس والعشرين مِن يوليو.

أبتسِم الآن بحسرةٍ

وأنا أتذكر هذا التاريخ

إنه التاريخ نفسُه الذي رأيتُني عاريًا

أمثّلُ فيه دورَ عاشقٍ ولهان!

وما دام شيءٌ لن يعود كما كان

فلا بدّ أن أصنع شيئًا 

يغيّر مِن رتابة هذه الحياة

أفكّر كثيرًا في أن أكون مثل "ديكستر مورجان"

أريد أن أقتل السعداءَ فقط 

لكنني لا أعرف أين أخفِي الجثث!

لا حديقةَ عندي

ولا مقابرَ مفتوحةٌ للعابرين

كما أن الناسَ فضوليون في بلادي!

 

(3)

أفكر أن أطلِق لِحيتي للفراغ

سيمنحني لونها الأبيض هيبةً ووقارًا

سأصلّي خمسين صلاةً في اليوم

سأحقق رغبةَ اللهِ الأولى

لن أشغل نفسي بما قاله المؤرخون

عن رغبةِ اليهودِ القدامى 

في إعلاء قدْر موسى

"عيسى نبي .. وموسى نبي"

ربما لو فعلتُ صِرتُ سعيدًا

أنامُ كما تنام العصافير

وأصحو كما تصحو الفراشات

ربما يفيق محمودٌ مِن غيبوبتِه

وأنسى الخامسَ والعشرين مِن يوليو!

الشاعر أشرف البولاقي كعصافير وفراشات هؤلاء الذين ينامون عصافير ولا فرحتي بالقصيدة لا حديقة عندي

ترشيحاتنا

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق يوم الجمعة

تحديات كبيرة.. ماذا يحتاج تشافي لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج؟

ليس سلالة جديدة من كورونا.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة انتشار متحور هيهى..فيديو

قرار جديد فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالدوري

إما الهروب أو الاستسلام| زعيم تيجراي يفرض شروطه على آبي أحمد

عنف الإسرائيليين يتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ