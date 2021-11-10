بعد زيارة قرينة الرئيس..أهالي شما: كان يوم عيد والإنجازات في القرية غير مسبوقة

فرحة عارمة انتابت أهالي قرية شما بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب زيارة قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي للقرية في أول زيارة لها بمحافظة المنوفية.

استقبل أهالي قرية شما قرينة الرئيس بالزغاريد والهتافات حيث خرجت القرية عن بكرة أبيها للترحيب بالسيدة الأولي فور وصولها للقرية حيث أصرت علي تحيتهم وكذلك الأطفال واستمعت الي شكاوى الكثيرين.

وقال محمد إبراهيم أحد أهالي القرية، " ما حدش كان مصدق إن السيدة انتصار السيسي جاية تزور القرية واستقبلها الأهالي بالزغاريد وكأنه يوم عيد", مضيفا أن اليوم سيكون مميزا لأهالي القرية حيث أن حرم الرئيس أصرت علي تحية الجميع والاستماع إلي شكاوى الكثيرين وخاصة السيدات.

واضاف عادل محمود، أن السيدة انتصار السيسي كأنها من أبناء القرية حيث أصرت علي جبر خواطر عدد من السيدات وكذلك الاطفال وقامت بتوزيع الهدايا علي الطلاب والاستماع إليهم.

وتابع أن حياة كريمة غيرت ملامح قريتهم من بناء مدارس وتوسعتها وكذلك القوافل الطبية المجانية المستمرة في القرية وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي حيث أن ملامح القرية تغيرت وأصبحت كالمدن.

وكانت السيدة الأولي قد قامت بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

حيث استمعت السيدة الأولي لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة، بالإضافة الي ذلك قامت بتفقد معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية.

بعدها قامت بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

كما تفقدت السيدة الأولي مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها.

