تنظيم الاتصالات يوضح معنى نقل أسهم فودافون مصر لـ جنوب أفريقيا ..فيديو

قال محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بجهاز تنظيم الاتصالات ، قمنا بفرض غرامات كبيرة علي الشركات التي لم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة للعميل .

واضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن شركة فودافون مصر تقدمت اليوم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات بتغير 55% من أسهمها التي تمتلكها من شركة فودافون العالمية لشركة لفوداكوم في جنوب أفريقيا .

واوضح محمد إبراهيم ، إن شركة فودافون ستظل كـ شبكة وشركة متواجدين ولكن الملكية هي التي تختلف ونقوم بدارسة الطلب الذى تم تقديمة لنا .