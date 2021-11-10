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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنظيم الاتصالات يوضح معنى نقل أسهم فودافون مصر لـ جنوب أفريقيا ..فيديو

فودافون
فودافون

قال محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بجهاز تنظيم الاتصالات ، قمنا بفرض غرامات كبيرة  علي الشركات التي لم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة للعميل .

واضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن شركة فودافون مصر تقدمت اليوم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات بتغير 55% من أسهمها التي تمتلكها من شركة فودافون العالمية لشركة  لفوداكوم في جنوب أفريقيا  .

واوضح محمد إبراهيم ، إن شركة فودافون ستظل كـ شبكة وشركة متواجدين ولكن الملكية هي التي تختلف ونقوم بدارسة الطلب الذى تم تقديمة لنا .

تنظيم الاتصالات جنوب افريقيا الاتصالات الخدمات فودافون العالمية فودافون مصر

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