لمواليد 11 نوفمبر .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 11 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس للغاية، وأنت بحاجة دائما لتحقيق النجاح. أنت أيضا تتعلق كثيرا بذويك وأهلك وأقاربك."

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كما أن مولود يوم 11 نوفمبر لكن يميل للتقلب وتبالغ أحيانا في انفعالاتك، وفي اعتمادك على الآخرين.

نصيحة لمواليد 11 نوفمبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 11نوفمبر قائلة: “ هذا الوقت يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة..”