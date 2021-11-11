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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الأمن الدبلوماسي السعودية تعلن قبول النساء في رتبة جندي

الشرطة في السعودية
الشرطة في السعودية

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودية، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي السعودي برتبة جندي.

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وكشفت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي، عن شروط التقدم إلى هذه الوظيفة وهي:

1 -أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .

2 -أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3 -أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4 -أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصالحية وقت التقديم.

5 -ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أوالمعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6 -ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7 -أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8 -بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

 

وأكدت أنه يجب أن يتم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وألا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط، حيث يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 08/04/1443هـ الموافق 13/11/2021م الساعة 10 صباحًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م الساعة 10 صباحًا، من خلال الموقع.

السعودية اختبارات القبول القوات الخاصة للامن الدبلوماسي السعودية شهادة الثانوية العامة حسنه السيرة

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